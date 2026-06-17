Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС

Несмотря на войну и закрытое воздушное пространство, авиационная отрасль Украины продолжает оставаться весомым налогоплательщиком. По итогам 2025 года предприятия сектора перечислили в бюджет 702 230 900 гривен, больше всего поступлений было от компаний, осуществляющих пассажирские авиаперевозки. Как сообщили в Государственной налоговой службе в ответ на запрос УНН, это рекордный для отрасли показатель по уплате налогов за последние восемь лет.

По данным ГНС Украины, больше всего налогов в 2025 году поступило от компаний, чей основной вид деятельности "Пассажирский авиационный транспорт" - 526 799 000 гривен.

Предприятия, занимающиеся ремонтом и техническим обслуживанием воздушных и космических летательных аппаратов, за прошлый год уплатили 125 746 000 гривен налогов.

От предприятий, чей основной вид деятельности "Грузовой авиационный транспорт", бюджет Украины в прошлом году получил 49 685 400 гривен.

В то же время, по данным ГНС Украины, в 2024 году в бюджет от отрасли поступило 515 540 100 гривен, в 2023 году – 392 632 900 гривен.

Самыми низкими налоговые поступления от отрасли были в 2022 году, в год начала полномасштабной войны, - 297 258 900 гривен.

До полномасштабного вторжения россии в Украину предприятия авиаотрасли уплатили в бюджет в 2021 году – 566 343 300 гривен, в 2020 году – 411 815 500 гривен, в 2019 году – 613 135 000 гривен, в 2018 году – 506 289 400 гривен.

Таким образом, как свидетельствует статистика, несмотря на войну авиаотрасль продолжает работать и наполнять украинский бюджет, хотя авиакомпаниям и пришлось релоцироваться за границу из-за закрытого неба над Украиной для гражданской авиации.

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