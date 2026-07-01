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Авиационная отрасль просит ЕС временно приостановить биометрический пограничный контроль в разгар лета

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Авиакомпании и аэропорты призвали ЕС приостановить биометрический пограничный контроль из-за очередей до пяти часов. Они опасаются, что ситуация ухудшится в пик летнего сезона.

Авиационная отрасль просит ЕС временно приостановить биометрический пограничный контроль в разгар лета

Авиакомпании и аэропорты призвали ЕС приостановить новую систему биометрического пограничного контроля в пиковый летний туристический сезон, заявив, что некоторые рейсы вылетают полупустыми, а пассажиры стоят в очередях до пяти часов. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В письме к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен авиакомпании и аэропорты попросили предоставить возможность приостанавливать проверки в рамках этой системы из-за опасений, что ситуация значительно ухудшится летом.

"Мы достигли критической точки", — заявили отраслевые организации ACI Europe, представляющая аэропорты, Airlines for Europe и Международная ассоциация воздушного транспорта, представляющая авиакомпании. "Пассажиров уже заставляют стоять в длинных очередях вне терминалов и на открытых площадках, поскольку пограничный контроль не успевает обрабатывать прибытие".

"Авиакомпании сталкиваются с полупустыми самолетами на момент закрытия посадки, тогда как пассажиры застревают в очередях на пограничном контроле".

Некоторые самолеты вынуждены задерживать вылет, ожидая пассажиров, а в пиковые часы очереди достигают до пяти часов. В других случаях пассажиров просто оставляют на земле.

Организации призвали Еврокомиссию разрешить аэропортам "полностью приостанавливать" проверки "всякий раз, когда объем пассажиров превышает операционную способность пограничного контроля" в июле и августе.

Они заявили, что пограничные службы, аэропорты и авиакомпании находятся "под неустойчивым давлением" и призвали к "немедленному вмешательству, прежде чем ситуация еще больше ухудшится в пик летнего сезона путешествий".

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Система, которая постепенно внедряется с октября прошлого года, требует, чтобы граждане стран вне ЕС регистрировались путем сдачи отпечатков пальцев и фотографии в аэропорту прибытия. Однако внедрение сопровождалось значительными проблемами: Греция временно приостановила биометрический контроль для британских путешественников до сентября, чтобы избежать летних задержек.

В мае французская полиция временно остановила дополнительные проверки в порту Дувра, а на прошлой неделе руководитель аэропортов Рима заявил, что систему придется приостановить для граждан стран вне ЕС, чтобы избежать летней "катастрофы".

"Некоторые международные путешественники уже пересматривают свои поездки в Европу из-за перспективы чрезмерных задержек на границе", — отметили отраслевые организации. "Это вредит репутации Европы, туризму и связности".

Несмотря на то, что правила позволяют странам определенную гибкость и частичное пропускание проверок, "чрезмерные очереди" все равно возникают.

Организации также призвали сохранить возможность приостановления проверок и после сентября, когда действующие правила гибкости должны быть постепенно отменены.

Ожидается, что европейские аэропорты обработают примерно на 40 миллионов пассажиров больше в июле и августе, чем в предыдущие два месяца.

В письме подчеркивается, что Еврокомиссия и государства-члены должны "оценить реальную ситуацию" и то, с чем столкнется авиасистема в ближайшие недели.

Организации заявили, что возможность приостанавливать новые пограничные проверки необходима до момента, пока не будет достаточно персонала и пока автоматизированные системы не станут достаточно надежными.

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Ольга Розгон

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