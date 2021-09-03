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Авиарегулятор США приостановил полеты Virgin Galactic. Власти расследуют инцидент во время полета

Киев  •  УНН

 • 22958 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США временно запретило космолета компании Virgin Galactic осуществлять полеты, пока ведомство не завершит расследование инцидента с отклонением от курса корабля Unity-22 в ходе суборбитальный полет 11 июля или не придет к выводу, что полеты безопасны, передает УНН.

Цитата

“Virgin Galactic не может восстанавливать полеты кораблей (серии) SpaceShipTwo до тех пор, пока ФАУ не утвердит окончательный отчет о расследовании нештатной ситуации или не придет к выводу, что проблемы, связанные с нештатной ситуацией, не влияют на безопасность людей”, — говорится в тексте заявления ведомства, которое распространили в четверг американские СМИ.

Контекст

Ранее ФАУ начало расследование инцидента 11 июля, который мог закончиться аварийной посадкой корабля. По данным журнала The New Yorker, при снижении Unity-22 отклонился от траектории, которая проходила в рамках выделенного ФАУ специального для этого полета воздушного пространства. Инцидент мог произойти из-за того, что во время взлета двигатели космолета работали на несколько секунд дольше запланированного.

Представители компании признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонения корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоев атмосферы. Пилоты-испытатели действовали в соответствии с инструкциями, а подобные инциденты отрабатываются в ходе подготовки к полетам, подчеркнули в компании.

Справка

Virgin Galactic — одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы у компаний Blue Origin Джефф Безос и SpaceX Илона Маска.

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