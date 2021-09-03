Авиарегулятор США приостановил полеты Virgin Galactic. Власти расследуют инцидент во время полета

Цитата

“Virgin Galactic не может восстанавливать полеты кораблей (серии) SpaceShipTwo до тех пор, пока ФАУ не утвердит окончательный отчет о расследовании нештатной ситуации или не придет к выводу, что проблемы, связанные с нештатной ситуацией, не влияют на безопасность людей”, — говорится в тексте заявления ведомства, которое распространили в четверг американские СМИ.

Контекст

Ранее ФАУ начало расследование инцидента 11 июля, который мог закончиться аварийной посадкой корабля. По данным журнала The New Yorker, при снижении Unity-22 отклонился от траектории, которая проходила в рамках выделенного ФАУ специального для этого полета воздушного пространства. Инцидент мог произойти из-за того, что во время взлета двигатели космолета работали на несколько секунд дольше запланированного.

Представители компании признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонения корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоев атмосферы. Пилоты-испытатели действовали в соответствии с инструкциями, а подобные инциденты отрабатываются в ходе подготовки к полетам, подчеркнули в компании.

Справка

Virgin Galactic — одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы у компаний Blue Origin Джефф Безос и SpaceX Илона Маска.