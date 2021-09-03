Авіарегулятор США призупинив польоти Virgin Galactic. Влада розслідує інцидент під час польоту

Цитата

“Virgin Galactic не може відновлювати польоти кораблів (серії) SpaceShipTwo до тих пір, поки ФАУ не затвердить остаточний звіт про розслідування позаштатної ситуації або ж не прийде до висновку, що проблеми, пов’язані з нештатною ситуацією, не впливають на безпеку людей”, — зазначається в тексті заяви відомства, яке поширили в четвер американські ЗМІ.

Контекст

Раніше ФАУ початок розслідування інциденту 11 липня, який міг закінчитись аварійною посадкою корабля. За даними журналу The New Yorker, під час зниження Unity-22 відхилився від траєкторії, що пролягала в рамках виділеного ФАУ спеціального для цього польоту повітряного простору. Інцидент міг статися через те, що під час зльоту двигуни космолета працювали на кілька секунд довше запланованого.

Представники компанії визнали, що Unity-22 на протязі більше півтори хвилини знижувався не по заданій траєкторії. При цьому, за даними Virgin Galactic, відхилення корабля від курсу було спровоковано вітрами в верхніх шарів атмосфери. Пілоти-випробувачі діяли згідно з інструкціями, а подібні інциденти відпрацьовуються в ході підготовки до польотів, підкреслили в компанії.

Довідково

Virgin Galactic — одна з фірм, які збираються здійснювати регулярні туристичні польоти в космос. Такі ж плани є у компаній Blue Origin Джеффа Безоса і SpaceX Ілона Маска.