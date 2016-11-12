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15 марта, 19:03 • 109260 просмотра

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15 марта, 13:44 • 149853 просмотра

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Авианосец "Адмирал Кузнецов" подошел к берегам Сирии

Авианосец "Адмирал Кузнецов" подошел к берегам Сирии

Киев • УНН

 • 11507 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Авианосная группа российского Северного флота, в состав которой входят крейсера "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов", находятся в восточной части Средиземного моря, маневрируя у берегов Сирии. Об этом сообщил командир "Адмирала Кузнецова" Сергей Артамонов в эфире российского телевидения, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Авианосная группа Северного флота направилась к берегам Сирии 15 октября.

Эта ударная группа стала крупнейшей российской эскадрой, которая появилась у берегов Европы с 2014 года. Она должна пополнить уже размещенные у берегов Сирии российские группировки в составе 10 боевых кораблей.

Ранее российским судам, которые шли в Сирию, отказали в дозаправке Испания и Мальта. В СМИ высказывались опасения, что группа не сможет дойти до места назначения без дозаправки в портах средиземноморских стран.

Однако в Минобороны России тогда заявили, что российская корабельная авианосная группа полностью обеспечена необходимыми запасами для выполнения задач в автономном режиме.

По словам командира крейсера "Петр Великий" Владислава Малаховского, воздушные суда других государств "опасаются подходить" к российским кораблям на расстояние ближе 50 километров.

Россия собирает в Средиземном море авиационную большую корабельную группу, которую ей не удавалось ни разу собрать за всю постсоветскую историю.

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