Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" підійшов до берегів Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Авіаносна група російського Північного флоту, до складу якої входять крейсери "Петро Великий" і "Адмірал Кузнєцов", перебувають у східній частині Середземного моря, маневруючи біля берегів Сирії. Про це повідомив командир "Адмірала Кузнєцова" Сергій Артамонов в ефірі російського телебачення, передає УНН з посиланням на ВВС.
Авіаносна група Північного флоту попрямувала до берегів Сирії 15 жовтня.
Ця ударна група стала найбільшою російською ескадрою, яка з'явилася біля берегів Європи з 2014 року. Вона повинна поповнити вже розміщену біля берегів Сирії російське угруповання в складі 10 бойових кораблів.
Раніше російським судам, які йшли в Сирію, відмовили у дозаправці Іспанія і Мальта. У ЗМІ висловлювалися побоювання, що група не зможе дійти до місця призначення без дозаправки в портах середземноморських країн.
Однак в міноборони Росії тоді заявили, що російська корабельна авіаносна група повністю забезпечена необхідними запасами для виконання завдань в автономному режимі.
За словами командира крейсера "Петро Великий" Владислава Малаховського, повітряні судна інших держав "побоюються підходити" до російських кораблів на відстань ближче 50 кілометрів.
Росія збирає в Середземному морі авіаційну велику корабельну групу, яку їй не вдавалося жодного разу зібрати за всю пострадянську історію.