Американская корпорация Boeing и украинская компания "Антонов" 23 июля подписали предварительный меморандум, который может поспособствовать совместному производству беспилотников в Украине. Об этом говорится на сайте Boeing, пишет УНН.

Детали

В соглашении определены следующие сферы потенциального сотрудничества: обучение, логистическая поддержка и услуги по капитальному ремонту тактических беспилотных летательных систем, которые используются ВСУ, в частности ScanEagle. Кроме того, компании также будут изучать возможности предоставления "Антонов" инженерной поддержки Boeing.

Мы рады продолжить сотрудничество с ГП "Антонов" для поддержки развития и экономического роста Украины. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия, направленные на поиск новых возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами ранее в этом году Договора о сотрудничестве с оборонно-промышленным комплексом Украины, - сказал Тед Колберт, президент и генеральный директор Boeing Defence, Space & Security.

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что это соглашение может поспособствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины, "в дополнение к возможности будущих проектов с Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности".

Напомним

Государственный концерн "Укроборонпром" открыл свое первое зарубежное представительство в Вашингтоне, с целью укрепления сотрудничества с оборонной промышленностью США, привлечения инвестиций, содействия передаче технологий и реализации совместных проектов.