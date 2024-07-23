Boeing и "Антонов" подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве в производстве беспилотников в Украине. Соглашение предусматривает обучение, логистическую поддержку и ремонт тактических БПЛА для ВСУ, в частности ScanEagle.
Американская корпорация Boeing и украинская компания "Антонов" 23 июля подписали предварительный меморандум, который может поспособствовать совместному производству беспилотников в Украине. Об этом говорится на сайте Boeing, пишет УНН.
Детали
В соглашении определены следующие сферы потенциального сотрудничества: обучение, логистическая поддержка и услуги по капитальному ремонту тактических беспилотных летательных систем, которые используются ВСУ, в частности ScanEagle. Кроме того, компании также будут изучать возможности предоставления "Антонов" инженерной поддержки Boeing.
Мы рады продолжить сотрудничество с ГП "Антонов" для поддержки развития и экономического роста Украины. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия, направленные на поиск новых возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами ранее в этом году Договора о сотрудничестве с оборонно-промышленным комплексом Украины,
Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что это соглашение может поспособствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины, "в дополнение к возможности будущих проектов с Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности".
Напомним
Государственный концерн "Укроборонпром" открыл свое первое зарубежное представительство в Вашингтоне, с целью укрепления сотрудничества с оборонной промышленностью США, привлечения инвестиций, содействия передаче технологий и реализации совместных проектов.