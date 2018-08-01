Авиакатастрофа в Мексике: самолет был сбит порывом ветра

По меньшей мере 85 человек из 103 пассажиров и членов экипажа пострадали в результате аварии, произошедшей во вторник в штате Дуранго в северо-центральной части страны.

Х. Аиспуро на пресс-конференции заявил, что самолет Embraer 190, следовавший по маршруту между Дуранго и Мехико, упал на землю горизонтально, добавив, что это позволило всем людям покинуть самолет перед тем, как он загорелся.

Напомним, самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico во вторник разбился почти сразу после взлета из аэропорта города Дуранго.



Губернатор региона Хосе Росас Аиспуро в своем Twitter сообщил, что власти пока не располагает официальной информации о количестве погибших в авиакатастрофе. Газета El Universal сообщает, что по меньшей мере 80 человек находились на борту самолета. По данным издания, речь идет о модели Embraer 190. Его пассажировместимость составляет 98-114 человек.