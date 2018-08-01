Авіакатастрофа в Мексиці: літак був збитий поривом вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Літак авіакомпанії Aeromexico був збитий поривом вітру незабаром після зльоту, після чого він втратив швидкість і впав на ліве крило. Про це повідомив у вівторок губернатор штату Дуранго Хосе Аіспуро, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Щонайменше 85 осіб з 103 пасажирів і членів екіпажу постраждали в результаті аварії, що сталася у вівторок в штаті Дуранго в північно-центральній частині країни.
Х. Аіспуро на прес-конференції заявив, що літак Embraer 190, що слідував по маршруту між Дуранго і Мехіко, впав на землю горизонтально, додавши, що це дозволило всім людям покинути літак перед тим, як він загорівся.
Нагадаємо, літак мексиканської авіакомпанії Aeromexico у вівторок розбився майже відразу після зльоту з аеропорту міста Дуранго.
Губернатор регіону Хосе Росас Аіспуро в своєму Twitter повідомив, що влада поки не має офіційної інформації про кількість загиблих в авіакатастрофі. Газета El Universal повідомляє, що щонайменше 80 осіб перебували на борту літака. За даними видання, мова йде про моделі Embraer 190. Його пасажиромісткість становить 98-114 чоловік.