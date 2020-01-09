Авиакатастрофа в Иране: Федерация легкой атлетики Украины откажется от поездок на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Федерация легкой атлетики Украины выступила с официальным заявлением по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта Ирана и США и катастрофы украинского авиалайнера, пишет УНН.
В ФЛАУ откажутся от каких-либо поездок в этот регион, будь то тренировочные сборы или участия в проводимых там соревнованиях. Такое поручение дал президент Федерации Игорь Гоцул.
Также Федерация легкой атлетики попросила украинских спортсменов воздержаться от поездок на Ближний Восток для собственной безопасности.
К тому же, ФЛАУ обратилась с официальным запросом к Министерству иностранных дел Украины для детальных разъяснений по поводу территорий, которые можно считать зоной риска.
В Федерации выразили соболезнования семьям погибших во время крушения самолета МАУ вчера под Тегераном. В данный момент проводится расследование, которое определит причину трагедии, которая может быть связана с выпущенными вчера ракетами Ирана по военной базе США в Ираке.
Как писал УНН, Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета.