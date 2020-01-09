Авіакатастрофа в Ірані: Федерація легкої атлетики України відмовиться від поїздок на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Федерація легкої атлетики України виступила з офіційною заявою з приводу загострення ситуації на Близькому Сході на тлі конфлікту Ірану і США та катастрофи українського авіалайнера, пише УНН.
У ФЛАУ відмовляться від будь-яких поїздок в цей регіон, будь то тренувальні збори або участі в проведених там змаганнях. Таке доручення дав президент Федерації Ігор Гоцул.
Також Федерація легкої атлетики попросила українських спортсменів утриматися від поїздок на Близький Схід для власної безпеки.
До того ж, ФЛАУ звернулася з офіційним запитом до Міністерства закордонних справ України для детальних роз’яснень з приводу територій, які можна вважати зоною ризику.
У Федерації висловили співчуття сім’ям загиблих під час катастрофи літака МАУ вчора під Тегераном. В даний момент проводиться розслідування, яке визначить причину трагедії, яка може бути пов’язана з випущеними вчора ракетами Ірану по військовій базі США в Іраку.
Як писав УНН, Зеленський обговорив з президентом Ірану розслідування катастрофи українського літака.