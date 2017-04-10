Авдеевский коксохим работает на 30% мощности из-за проблем с безопасностью - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Авдеевский коксохимический завод работает только на 30% мощности из-за проблем с безопасностью, постоянные отключения электроэнергии и воды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Впервые подробно познакомились с работой Авдеевского коксохимического завода, который работает с начала 60-х годов, коллектив которого - более 4 тысяч. Предприятие работает только на 30% мощности из-за проблем с безопасностью, постоянные отключения электроэнергии и воды. Если они не будут решены, то это грозит экологическим бедствием", - отметила И.Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа Донецкой фильтровальной станции останавливалась 14 раз из-за обстрелов
Как сообщал УНН, И.Геращенко посетила прифронтовую Авдеевку.