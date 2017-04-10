Авдеевский коксохим работает на 30% мощности из-за проблем с безопасностью - И.Геращенко

"Впервые подробно познакомились с работой Авдеевского коксохимического завода, который работает с начала 60-х годов, коллектив которого - более 4 тысяч. Предприятие работает только на 30% мощности из-за проблем с безопасностью, постоянные отключения электроэнергии и воды. Если они не будут решены, то это грозит экологическим бедствием", - отметила И.Геращенко.

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Как сообщал УНН, И.Геращенко посетила прифронтовую Авдеевку.