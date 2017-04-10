Авдіївський коксохім працює на 30% потужності через проблеми з безпекою – І.Геращенко

“Вперше детально познайомилися з роботою Авдіївського коксохімічного заводу, який працює з початку 60-х років, колектив якого — більше 4 тисяч. Підприємство працює лише на 30% потужності через проблеми з безпекою, постійні відключення електроенергії і води. Якщо вони не будуть вирішені, то це загрожує екологічним лихом”, — зазначила І.Геращенко.

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Як повідомляв УНН, І.Геращенко відвідала прифронтову Авдіївку.