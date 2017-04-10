Авдіївський коксохім працює на 30% потужності через проблеми з безпекою – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Авдіївський коксохімічний завод працює лише на 30 % потужності через проблеми з безпекою, постійні відключення електроенергії і води. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Вперше детально познайомилися з роботою Авдіївського коксохімічного заводу, який працює з початку 60-х років, колектив якого — більше 4 тисяч. Підприємство працює лише на 30% потужності через проблеми з безпекою, постійні відключення електроенергії і води. Якщо вони не будуть вирішені, то це загрожує екологічним лихом”, — зазначила І.Геращенко.
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Як повідомляв УНН, І.Геращенко відвідала прифронтову Авдіївку.