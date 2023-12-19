Авдеевский коксохим полностью разбит, его надо отстраивать заново - глава ГВА

Авдеевский коксохимический завод уже невозможно восстановить, он полностью разбит, его надо отстраивать заново, заявил во вторник в эфире телемарафона руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, пишет УНН.

На коксохиме нет гражданского населения, всех удалось эвакуировать, в том числе и просто горожан, которые там скрывались с начала полномасштабной войны. (...) Руководство Метинвеста сделало заявление, что завод уже невозможно восстановить, его, если после победы будет принято решение, то его надо отстраивать заново - это так, это действительно. (...) Если, обычно, заедешь внутрь, то видно, что он разбит полностью. (...) Коксохим действительно был предприятием градообразующим,... до 70% бюджета состояло именно от завода - рассказал Барабаш.

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Детали

При этом, по его словам, в Авдеевке остаются 1223 человека.

"По состоянию на сегодня, на утро, мы имеем, к сожалению, 1223 человека", - отметил он.

Напомним

Российские войска обстреляли три населенных пункта в Донецкой области, включая Авдеевку и Курахово, используя авиацию, "Грады" и артиллерию; один жилой дом был поврежден, но о жертвах не сообщалось.