Аваков заплатил более 800 тыс. грн за аренду самолета, которым прибыл Маркив

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21419 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50753 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 69840 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 81818 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93112 просмотра

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3 марта, 21:00 • 112971 просмотра

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3 марта, 20:50 • 114580 просмотра

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Оплата услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива обошлась главе МВД Арсену Авакову в 836 244, 50 грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции, 5 ноября 2020 года совершил расходы в сумме 836 244, 50 грн", - сообщил Геращенко.

По его словам, министр сообщил НАПК письменно, в связи с принятием решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 и приостановлением технической возможности для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК.

"Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский апелляционный суд Милана, после трех с половиной лет незаконного содержания под стражей. Время в пути 2:35. борт был в пользовании с 10:45 (по миланскому времени)", - добавил Геращенко.

Напомним, 4 ноября рейс с нацгвардейцем Виталием Маркивым, освобожденным и оправданным накануне итальянским судом, приземлился в Украине.

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