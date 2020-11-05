Аваков заплатил более 800 тыс. грн за аренду самолета, которым прибыл Маркив
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Оплата услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива обошлась главе МВД Арсену Авакову в 836 244, 50 грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции, 5 ноября 2020 года совершил расходы в сумме 836 244, 50 грн", - сообщил Геращенко.
По его словам, министр сообщил НАПК письменно, в связи с принятием решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 и приостановлением технической возможности для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК.
"Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский апелляционный суд Милана, после трех с половиной лет незаконного содержания под стражей. Время в пути 2:35. борт был в пользовании с 10:45 (по миланскому времени)", - добавил Геращенко.
Напомним, 4 ноября рейс с нацгвардейцем Виталием Маркивым, освобожденным и оправданным накануне итальянским судом, приземлился в Украине.