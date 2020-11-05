Аваков заплатив понад 800 тис. грн за оренду літака, яким прибув Марків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Оплата послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа обійшлася главі МВС Арсену Авакову у 836 244, 50 грн. Про це повідомив на власній сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національне агенство з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 року здійснив видатки у сумі 836 244, 50 грн", - повідомив Геращенко.
За його словами, міністр повідомив НАЗК письмово, у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 та призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК.
"Ці кошти були витрачені на оплату послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа, якого напередодні повністю виправдав італійський апеляційний суд Мілану, після трьох із половиною років незаконного утримання під вартою. Час у дорозі 2:35. Борт був у користуванні з 10:45 (за міланським часом)", - додав Геращенко.
Нагадаємо, 4 листопада рейс із нацгвардійцем Віталієм Марківим, звільненого і виправданого напередодні італійським судом, приземлився в Україні.