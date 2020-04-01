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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Аваков о скандале с туристами с Бали: каждый третий полетел после 13 марта

Аваков о скандале с туристами с Бали: каждый третий полетел после 13 марта

Киев  •  УНН

 • 20751 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Каждый третий из эвакуированных с Бали через Катар украинцев летел туда отдыхать после обращения Президента Владимира Зеленского к украинском с просьбой вернуться - с 13 марта. Об этом у себя в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Картинка:... Прибыл рейс из Бали-Катара... шум скандал, возмущения попираются права.., неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации... нервы людей... человека с высокой температурой везут в больницу на анализ... женщина на 8-м месяце беременности... разбегающийся прямо из обсервационного автобуса люди..." - написал Аваков.

Он сообщил, что после всех событий с прибывшими заказал в Госпогранслужбе табличку-аналитику.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера (30 марта - ред.) на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали... 13, 14, 15 марта(!!!)... То есть, наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и… потребовали их возвращать!" - подчеркнул министр.

Он отметил, что 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве - это прилетели на самолетах люди, 25% - вторичное заражение от них - уже в Киеве, именно поэтому необходима обсервациям для прилетающих.

Как сообщал УНН, в столице создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции людьми, которые болеют COVID-19 в легкой форме, и их контактными лицами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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