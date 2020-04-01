Аваков про скандал з туристами з Балі: кожен третій полетів після 13 березня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кожен третій з евакуйованих з Балі через Катар українців летів туди відпочивати після звернення Президента Володимира Зеленського до українців з проханням повернутися - від 13 березня. Про це у себе в Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

“Картинка: ... прибув рейс з Балі-Катару ... шум, скандал, обурення зневажаються права,.. невиправдане хамство деяких пасажирів, тупість деяких же виконавців з деяких міністерств при облаштуванні обсервації... нерви людей... людину з високою температурою везуть в лікарню на аналіз... жінка на 8-му місяці вагітності... розбігаються прямо з обсерваційного автобуса люди...” - написав Аваков.

Він повідомив, що після всіх подій з прибулими замовив в Держприкордонслужбі табличку-аналітику.

“13-го березня президент Зеленський звернувся до українців повернутися в країну, в зв’язку з епідемією, що насувається... а тут дивлюся — кожен третій, хто повернувся вчора (30 березня - ред.) на цьому скандальному спеціально організованому рейсі,.. полетіли з країни на Балі... 13, 14, 15 березня (!!!)... тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі бушує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати — погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули пару тижнів на курорті і... почали вимагати їх повертати!” - підкреслив міністр.

Він зазначив, що 75% випадків зараження коронавірусом у Києві — це прилетіли на літаках люди, 25% - вторинне зараження від них же — вже в Києві, саме через це необхідна обсервація для тих, хто прилітають.

Як повідомляв УНН, в столиці створили моніторинговий центр з контролю дотримання самоізоляції людьми, які хворіють COVID-19 в легкій формі і їх контактними особами

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