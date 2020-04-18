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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Аваков назвал причину загрязнения воздуха вокруг Киева

Аваков назвал причину загрязнения воздуха вокруг Киева

Киев  •  УНН

 • 26800 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков.

Напомним, из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей.

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