Аваков назвал причину загрязнения воздуха вокруг Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков.
Напомним, из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей.