Аваков назвав причину забруднення повітря навколо Києва

“Причина забруднення повітря навколо Києва — пожежі в Житомирській області. Згоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків вогню, ліквідовано — 6, локалізовано −5, на 4 робота триває. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки та понад 600 людей. Впораємося!”, — повідомив Аваков.

Нагадаємо, з осередку природних пожеж, які розгорілися на півночі Житомирщини, евакуювали вже понад 50 місцевих жителів.