Аваков назвав причину забруднення повітря навколо Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Причина забруднення повітря навколо Києва - пожежі у Житомирській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Причина забруднення повітря навколо Києва — пожежі в Житомирській області. Згоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків вогню, ліквідовано — 6, локалізовано −5, на 4 робота триває. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки та понад 600 людей. Впораємося!”, — повідомив Аваков.
Нагадаємо, з осередку природних пожеж, які розгорілися на півночі Житомирщини, евакуювали вже понад 50 місцевих жителів.