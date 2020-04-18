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Аваков назвав причину забруднення повітря навколо Києва

Аваков назвав причину забруднення повітря навколо Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Причина забруднення повітря навколо Києва - пожежі у Житомирській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Причина забруднення повітря навколо Києва — пожежі в Житомирській області. Згоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків вогню, ліквідовано — 6, локалізовано −5, на 4 робота триває. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки та понад 600 людей. Впораємося!”, — повідомив Аваков.

Нагадаємо, з осередку природних пожеж, які розгорілися на півночі Житомирщини, евакуювали вже понад 50 місцевих жителів. 

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