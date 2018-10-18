Аваков наградил более 100 работников органов МВД

“Сегодня имею честь от имени Украины вручить вам государственные награды. Вам, защитникам Отечества, которые достойно защищают государство. Нам пришлось служить в то время, когда враг оккупировал часть Украины, когда на границах государства идет война, когда изнутри государства нас пытаются дестабилизировать или „пятой колонной“, или криминальными испытаниями. И на пути этого всего стоите вы — защитники Украины. Горжусь вашим трудом!”, - сказал Арсен Аваков.



Высокими государственным и ведомственными наградами были отмечены работники МВД, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии Украины.



В частности, медаль “За спасенную жизнь” получил рядовой полиции Артем Каверин, который находясь вне службы, в выходной день, вместе с отцом спас из-под льда трех человек.



Капитан службы гражданской защиты Мирослав Шерстюк, начальник караула 8-й государственной пожарно-спасательной части г.Харьков, также получил медаль “За спасенную жизнь”. Во время тушения масштабного пожара в жилом доме вместе с командой спас 24 человека, из них двух детей восьми и пяти лет и эвакуировал 85 человек.



Старший лейтенант Руслан Ниязов, командир 1-го взвода оперативного назначения Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины получил медаль “За безупречную службу”. Ниязов спас жизни 11 военнослужащим, погасив пожар в блиндаже, в котором отдыхал личный состав.



Младший сержант службы гражданской защиты пожарный-спасатель 18-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области Максим Винник получил медаль “За спасенную жизнь”. Он во время тушения пожара спас 6 человек, в том числе 3 детей, которые были выведены в безопасное место.

Напомним, 13 октября Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга.