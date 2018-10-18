Аваков наградил более 100 работников органов МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В четверг, 18 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 120 работников органов системы МВД за высокий профессионализм и по случаю Дня защитника Украины. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД, передает УНН.
“Сегодня имею честь от имени Украины вручить вам государственные награды. Вам, защитникам Отечества, которые достойно защищают государство. Нам пришлось служить в то время, когда враг оккупировал часть Украины, когда на границах государства идет война, когда изнутри государства нас пытаются дестабилизировать или „пятой колонной“, или криминальными испытаниями. И на пути этого всего стоите вы — защитники Украины. Горжусь вашим трудом!”, - сказал Арсен Аваков.
Высокими государственным и ведомственными наградами были отмечены работники МВД, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии Украины.
В частности, медаль “За спасенную жизнь” получил рядовой полиции Артем Каверин, который находясь вне службы, в выходной день, вместе с отцом спас из-под льда трех человек.
Капитан службы гражданской защиты Мирослав Шерстюк, начальник караула 8-й государственной пожарно-спасательной части г.Харьков, также получил медаль “За спасенную жизнь”. Во время тушения масштабного пожара в жилом доме вместе с командой спас 24 человека, из них двух детей восьми и пяти лет и эвакуировал 85 человек.
Старший лейтенант Руслан Ниязов, командир 1-го взвода оперативного назначения Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины получил медаль “За безупречную службу”. Ниязов спас жизни 11 военнослужащим, погасив пожар в блиндаже, в котором отдыхал личный состав.
Младший сержант службы гражданской защиты пожарный-спасатель 18-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области Максим Винник получил медаль “За спасенную жизнь”. Он во время тушения пожара спас 6 человек, в том числе 3 детей, которые были выведены в безопасное место.
Напомним, 13 октября Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга.