Аваков нагородив понад 100 працівників органів МВС

“Сьогодні маю честь від імені України вручити вам державні нагороди. Вам, захисникам Вітчизни, які гідно боронять державу. Нам довелося служити в той час, коли ворог окупував частину України, коли на кордонах держави йде війна, коли зсередини держави нас намагаються дестабілізувати чи „п’ятою колоною“, чи кримінальними випробуваннями. І на заваді цього всього стоїте ви — захисники України. Пишаюсь вашою працею!”, — сказав Арсен Аваков.



Високими державним та відомчими нагородами були відзначені працівники МВС, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби та Національної гвардії України.



Зокрема, медаль “За врятоване життя” отримав рядовий поліції Артем Каверін, який перебуваючи поза службою, у вихідний день, разом з батьком врятував з-під криги трьох людей.



Капітан служби цивільного захисту Мирослав Шерстюк, начальник караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Харків, також отримав медаль “За врятоване життя”. Під час гасіння масштабної пожежі в житловому будинку разом з командою врятував 24 людини, з них двоє дітей восьми та п’яти років та евакуював 85 людей.



Старший лейтенант Руслан Ніязов, командир 1-го взводу оперативного призначення Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України отримав медаль “За бездоганну службу”. Ніязов врятував життя 11 військовослужбовцям, загасивши пожежу в бліндажі, в якому відпочивав особовий склад.



Молодший сержант служби цивільного захисту пожежний-рятувальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Харківській області Максим Вінник отримав медаль “За врятоване життя”. Він під час гасіння пожежі врятував 6 осіб, у тому числі 3 дитини, виведено у небезпечне місце.

Нагадаємо, 13 жовтня Президент України Петро Порошенко присвоїв голові Національної поліції України Сергію Князєву спеціальне звання генерала поліції першого рангу.