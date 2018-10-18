Аваков нагородив понад 100 працівників органів МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У четвер, 18 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 120 працівників органів системи МВС за високу професійність та з нагоди Дня захисника України. Про це повідомив Департамент комунікації МВС, передає УНН.
“Сьогодні маю честь від імені України вручити вам державні нагороди. Вам, захисникам Вітчизни, які гідно боронять державу. Нам довелося служити в той час, коли ворог окупував частину України, коли на кордонах держави йде війна, коли зсередини держави нас намагаються дестабілізувати чи „п’ятою колоною“, чи кримінальними випробуваннями. І на заваді цього всього стоїте ви — захисники України. Пишаюсь вашою працею!”, — сказав Арсен Аваков.
Високими державним та відомчими нагородами були відзначені працівники МВС, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби та Національної гвардії України.
Зокрема, медаль “За врятоване життя” отримав рядовий поліції Артем Каверін, який перебуваючи поза службою, у вихідний день, разом з батьком врятував з-під криги трьох людей.
Капітан служби цивільного захисту Мирослав Шерстюк, начальник караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Харків, також отримав медаль “За врятоване життя”. Під час гасіння масштабної пожежі в житловому будинку разом з командою врятував 24 людини, з них двоє дітей восьми та п’яти років та евакуював 85 людей.
Старший лейтенант Руслан Ніязов, командир 1-го взводу оперативного призначення Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України отримав медаль “За бездоганну службу”. Ніязов врятував життя 11 військовослужбовцям, загасивши пожежу в бліндажі, в якому відпочивав особовий склад.
Молодший сержант служби цивільного захисту пожежний-рятувальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Харківській області Максим Вінник отримав медаль “За врятоване життя”. Він під час гасіння пожежі врятував 6 осіб, у тому числі 3 дитини, виведено у небезпечне місце.
Нагадаємо, 13 жовтня Президент України Петро Порошенко присвоїв голові Національної поліції України Сергію Князєву спеціальне звання генерала поліції першого рангу.