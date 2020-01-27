"AUS Open": теннисистка из Украины вышла в четвертьфинал смешанного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Рохан Бопанна из Индии вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в смешанном разряде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
На старте турнира они обыграли сестру Надежды — Людмилу Киченок и Остину Крайчек — 7:5, 4:6, 10:6. В следующем круге они справились с Николь Меличар и Бруно Суареша — 6:4, 7:6 (7:4).
Стоит отметить, что больше представителей Украины в смешанной парной сетке “Australian Open” не осталось.
Напомним, что ранее в одиночной сетке основы свои выступления завершили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, а также Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.