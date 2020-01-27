"AUS Open": тенісистка з України вийшла в чвертьфінал змішаного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок разом з Роханом Бопанною із Індії вийшли у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії у змішаному розряді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
На старті турніру вони обіграли сестру Надії — Людмилу Кіченок і Остіна Крайчека — 7:5, 4:6, 10:6. У наступному колі вони впоралися з Ніколь Мелічар і Бруно Суарешем — 6:4, 7:6 (7:4).
Варто відзначити, що більше представників України в змішаній парній сітці “Australian Open” не залишилось.
Нагадаємо, що раніше в одиночній сітці основи свої виступи завершили Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, а також Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.