AUS Open: действующая чемпионка Осака и титулованная Уильямс вылетели в 1/16 финала
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Двумя аппретами ознаменовался сегодняшний соревновательный день на Открытом чемпионате Австралии по теннису у женщин, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований “Большого шлема”.
В матче третьего круга в Мельбурне действующая чемпион женского турнира японка Наоми Осака сложила свои полномочия. За 1 час 8 минут третья сеяная японка проиграла 15-летней американке Кори Гауфф со счетом 3:6, 4:6.
Также вылетела с 1/16 финала вторая в истории турнира по количеству завоеванных турниров у женщин (одиночный разряд) — Серена Уильямс. Опытная американка уступила 27-й сеяной китаянке Ван Цян — 4:6, 7:6 (2), 5:7.
Заметим, что в активе Уильямс 7 выигранных Открытых чемпионатов Австралии. Рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт (11).
Добавим, в следующем круге 15-летняя Гауфф сыграет с победителем пары Чжан Шуай — София Кенин, а Ван Цян выступит против представительницы Туниса Онс Жабер.