AUS Open: чинна чемпіонка Осака та титулована Вільямс вилетіли в 1/16 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Двома апретами ознаменувався сьогоднішній змагальний день на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у жінок, передає УНН з посиланням на сайт змагань “Великого шолому”.
У матчі третього кола в Мельбурні чинна чемпіон жіночого турніру японка Наомі Осака склала свої повноваження. За 1 годину 8 хвилин третя сіяна японка програла 15-річній американці Корі Гауфф з рахунком 3:6, 4:6.
Також вилетіла з 1/16 фіналу друга в історії турніру за кількістю завойованих турнірів у жінок (одиночний розряд) — Серена Вільямс. Досвідчена американка поступилася 27-й сіяній китаянці Ван Цян — 4:6, 7:6 (2), 5:7.
Зауважимо, що в активі Вільямс 7 виграних Відкритих чемпіонатів Австралії. Рекорд належить австралійці Маргарет Корт (11).
Додамо, у наступному колі 15-річна Гауфф зіграє з переможцем пари Чжан Шуай — Софія Кенін, а Ван Цян виступить проти представниці Тунісу Онс Жабер.