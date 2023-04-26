Атомные подводные лодки США пришвартуются в Южной Корее впервые за 40 лет

Детали

Запланированные визиты подводных лодок являются ключевым элементом так называемой «Вашингтонской декларации», направленной на то, чтобы удержать Северную Корею от нападения на своего соседа.

Трое высокопоставленных чиновников администрации Байдена, которые проинформировали журналистов на условиях анонимности перед официальным объявлением, заявили, что помощники Байдена и Юна работали над деталями плана в течение нескольких месяцев, и согласились с тем, что «случайные» и «очень явные демонстрации силы» расширенных возможностей США по сдерживанию должны были стать важным аспектом соглашения.

Соглашение направлено на то, чтобы развеять опасения Южной Кореи относительно агрессивной ядерной программы Севера и удержать страну от перезапуска собственной ядерной программы, от которой она отказалась почти 50 лет назад. Ранее в этом году Юн сказал, что его страна обдумывает разработку собственного ядерного оружия или попросит США передислоцировать его на Корейский полуостров.

США и Южная Корея также будут более тесно координировать стратегию ядерного реагирования в случае нападения Севера на Юг, но оперативный контроль над таким оружием останется под контролем США, и никакое ядерное оружие не будет размещаться на южнокорейских берегах.

Государственный визит проходит в то время, когда США и Южная Корея отмечают 70-летие союза стран, который начался в конце Корейской войны и обязал Соединенные Штаты помочь Южной Корее защитить себя, особенно от Северной Кореи. Примерно 28 500 военнослужащих США базируются в Южной Корее.

Соглашение также призывает вооруженные силы США и Южной Кореи усилить совместную подготовку и лучше интегрировать южнокорейские военные ресурсы в совместные усилия по стратегическому сдерживанию. По словам официальных лиц, в рамках декларации Южная Корея подтвердит свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия, соглашение, подписанное несколькими крупными ядерными и неядерными государствами, которые обязались сотрудничать, чтобы остановить распространение ядерных технологий.

По данным Федерации американских ученых, в разгар Холодной войны в конце 1970-х годов американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами часто заходили в порты Южной Кореи, иногда два-три раза в месяц. Это был период, когда США имели сотни ядерных боеголовок в Южной Корее.

Но в 1991 году Соединенные Штаты вывели все свое ядерное оружие с Корейского полуострова, а в следующем году Сеул и Пхеньян подписали совместную декларацию, в которой говорилось, что ни один из них не будет «испытывать, производить, получать, владеть, хранить, развертывать или применять ядерное оружие». Но поскольку Север в течение многих лет неоднократно нарушал совместную декларацию, в Южной Корее возросла поддержка возвращения ядерного оружия в страну.

Один из представителей администрации Байдена предупредил, что «совершенно ясно», что администрация не планирует «возвращать тактическое или любое другое ядерное оружие на Корейский полуостров». Вместо этого представители администрации заявили, что они предполагают, что за визитом подводных лодок с баллистическими ракетами последует регулярное развертывание американских военных активов, таких как бомбардировщики или авианосцы, в Южной Корее.

Ожидается, что помимо ядерного сдерживания Байден и Юн и их помощники обсудят продолжающуюся войну россии в Украине. Администрация Байдена похвалила Южную Корею за отправку Киеву гуманитарной помощи на сумму около 230 миллионов долларов, но Байден приветствовал бы еще большую роль Сеула в оказании помощи украинцам в борьбе с россией.

Визит Юна состоялся всего через несколько недель после утечки множества строго засекреченных документов, которые осложнили отношения с союзниками, включая Южную Корею. Документы указывают на то, что в начале марта Совет национальной безопасности Южной Кореи «сцепился» с США из-за американской просьбы предоставить Украине артиллерийские боеприпасы.

В документах, в которых цитируется отчет радиотехнической разведки, говорится, что тогдашний директор СНБ Ким Сон Хан допустил возможность продажи 330 000 единиц 155-мм боеприпасов Польше, поскольку конечной целью Соединенных Штатов была быстрая доставка боеприпасов на Украину.

Один из представителей администрации Байдена сказал, что Байден планировал поговорить с Юном о том, «что означает для всех единомышленников-союзников продолжать поддерживать Украину», и спросить южнокорейского лидера, «каким может быть будущее их поддержки».

Помимо переговоров в среду, Байден и Юн должны провести совместную пресс-конференцию.