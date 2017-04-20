Атомные электростанции Украины за сутки произвели 259,3 млн кВт-ч электроэнергии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13197 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73775 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137631 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110080 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112143 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109634 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102074 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103001 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149143 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Атомные электростанции Украины за сутки произвели 259,3 млн кВт-ч электроэнергии

Атомные электростанции Украины за сутки произвели 259,3 млн кВт-ч электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 16026 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. За сутки 19 апреля АЭС Украины выработали 259,3 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"19 апреля атомными станциями выработано 259,3 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

20 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 64-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 17-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 19-ые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 480 МВт, РАЭС - 2425 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 20 апреля 2017 года составляет 220 МВт. С балансовым ограничением работал энергоблок ЗАЭС-5 - 80%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 5,42 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 19 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 252,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Также 14 апреля британский фотограф показала опасную зону Фукусимы.

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