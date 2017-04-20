Атомные электростанции Украины за сутки произвели 259,3 млн кВт-ч электроэнергии

"19 апреля атомными станциями выработано 259,3 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

20 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 64-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 17-ые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 19-ые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 480 МВт, РАЭС - 2425 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.



Балансовое ограничение по состоянию на 6:00 20 апреля 2017 года составляет 220 МВт. С балансовым ограничением работал энергоблок ЗАЭС-5 - 80%.

Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 5,42 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщал УНН 19 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 252,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Также 14 апреля британский фотограф показала опасную зону Фукусимы.