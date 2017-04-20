Атомні електростанції України за добу виробили 259,3 млн кВт-г електроенергії

"19 квітня атомними станціями вироблено 259,3 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.

20 квітня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 64-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 17-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 19-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 480 МВт, РАЕС – 2 425 МВт, ЮУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.



Балансове обмеження станом на 6:00 20 квітня 2017 року становить 220 МВт. З балансовими обмеженнями працював енергоблок ЗАЕС-5 ‒ 80%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 5,42 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 19 квітня, АЕС України за добу виробили 252,3 млн кВт-г електроенергії.

Також 14 квітня британський фотограф показала найнебезпечнішу зону Фукусіми.