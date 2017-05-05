Атомная программа КНДР прогрессирует так, как утверждает Пхеньян – МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что заявления Северной Кореи о ее ядерном потенциале соответствуют действительности, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Мы располагаем данными о том, что атомная программа прогрессирует именно так, как утверждает КНДР”, — заявил глава МАГАТЭ Юкия Амано в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
По словам Ю.Амано, “все указывает на то, что Северная Корея добивается прогресса, и это вызывает беспокойство”.
МАГАТЭ сделало свои выводы после изучения спутниковых снимков, ведь инспекторам агентства с 2009 года запрещен въезд в КНДР.
Официальный Пхеньян утверждает, что с 2006 года провел пять тестирований ядерного оружия. Два из них состоялись в прошлом году. Кроме того, страна регулярно проводит тестовые запуски баллистических ракет, нарушая резолюции ООН.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 4 мая приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи в связи с обострением конфликта вокруг ее ядерной и ракетной программы.