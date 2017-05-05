Атомна програма КНДР прогресує так, як стверджує Пхеньян – МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що заяви Північної Кореї про її ядерний потенціал відповідають дійсності, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Ми маємо дані про те, що атомна програма прогресує саме так, як стверджує КНДР”, — заявив глава МАГАТЕ Юкія Амано в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung.
За словами Ю.Амано, “все вказує на те, що Північна Корея добивається прогресу, і це викликає занепокоєння”.
МАГАТЕ зробило свої висновки після вивчення супутникових знімків, адже інспекторам агентства з 2009 року заборонений в’їзд до КНДР.
Офіційний Пхеньян стверджує, що з 2006 року провів п’ять тестувань ядерної зброї. Два з цих тестів відбулися торік. Окрім того, країна регулярно проводить тестові запуски балістичних ракет, порушуючи резолюції ООН.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 4 травня ухвалила законопроект про посилення санкцій щодо Північної Кореї у зв’язку з загостренням конфлікту навколо її ядерної і ракетної програми.