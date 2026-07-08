Атмосферный фронт из-за циклона над Балтикой несет дожди и прохладу - синоптики
Киев • УНН
Активный атмосферный фронт из-за циклона над Балтикой принесет кратковременные дожди, грозы и шквалы. Температура днем составит 24-29°, на западе и севере похолодает до 19-24°.
В Украине в среду будет дождливо и похолодает под влиянием связанного с циклоном над Балтикой атмосферного фронта, температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
8 июля неустойчивую погоду в Украине будет обуславливать активный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой. Он вызовет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, влажность будет колебаться. За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощутимее, особенно днем, в западных, Винницкой и большинстве северных областей
Детали
Сегодня будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем, кроме запада и крайнего востока, грозы, в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; только в юго-восточной части ночью без осадков.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°; днем 24-29°, в западных, Винницкой и большинстве северных областей 19-24°.
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