Атмосферный фронт из-за циклона над Балтикой несет дожди и прохладу - синоптики

В Украине в среду будет дождливо и похолодает под влиянием связанного с циклоном над Балтикой атмосферного фронта, температура воздуха достигнет 29 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

8 июля неустойчивую погоду в Украине будет обуславливать активный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой. Он вызовет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, влажность будет колебаться. За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощутимее, особенно днем, в западных, Винницкой и большинстве северных областей