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"Атлетико" стал первым финалистом Лиги Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Арена “Ванда Метрополитано” приняла поединок 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между мадридским “Атлетико” и лондонским “Арсеналом”, передает УНН.

"Атлетико" стал первым финалистом Лиги Европы

Выбивания мяча с собственной уголовной зоны вратарем Яном облако могло закончиться пропущенным мячом для гостей. Коста поборолся и обошел двух защитников и вышел на ворота Оспины. Удар с острого угла оказался неточным. Также Коке отличился острым ударом из-за пределов штрафной — чуть не хватило чтобы поразить дальний нижний угол.

Единственное взятие ворот во встрече состоялось в компенсированное арбитром время к первому тайму. Именно тогда Беллерин запустил за спину Диего Коста и испанец поразил владения оспин — 1:0.

Таким образом с победой 2:1 по итогам двух баталий пропуск в финал получили игроков “Атлетико”.

Добавим также, финальное противостояние турнира состоится 16 мая в Лионе.

Украинские Национальные Новости

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