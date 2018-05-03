"Атлетико" стал первым финалистом Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Арена “Ванда Метрополитано” приняла поединок 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между мадридским “Атлетико” и лондонским “Арсеналом”, передает УНН.
Выбивания мяча с собственной уголовной зоны вратарем Яном облако могло закончиться пропущенным мячом для гостей. Коста поборолся и обошел двух защитников и вышел на ворота Оспины. Удар с острого угла оказался неточным. Также Коке отличился острым ударом из-за пределов штрафной — чуть не хватило чтобы поразить дальний нижний угол.
Единственное взятие ворот во встрече состоялось в компенсированное арбитром время к первому тайму. Именно тогда Беллерин запустил за спину Диего Коста и испанец поразил владения оспин — 1:0.
Таким образом с победой 2:1 по итогам двух баталий пропуск в финал получили игроков “Атлетико”.
Добавим также, финальное противостояние турнира состоится 16 мая в Лионе.