"Атлетико" стал первым финалистом Лиги Европы

Выбивания мяча с собственной уголовной зоны вратарем Яном облако могло закончиться пропущенным мячом для гостей. Коста поборолся и обошел двух защитников и вышел на ворота Оспины. Удар с острого угла оказался неточным. Также Коке отличился острым ударом из-за пределов штрафной — чуть не хватило чтобы поразить дальний нижний угол.

Единственное взятие ворот во встрече состоялось в компенсированное арбитром время к первому тайму. Именно тогда Беллерин запустил за спину Диего Коста и испанец поразил владения оспин — 1:0.

Таким образом с победой 2:1 по итогам двух баталий пропуск в финал получили игроков “Атлетико”.

Добавим также, финальное противостояние турнира состоится 16 мая в Лионе.