"Атлетіко" став першим фіналістом Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Арена “Вандо Метрополітано” прийняла поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА між мадридським “Атлетіко” та лондонським “Арсеналом”, передає УНН.
Вибивання м’яча з власної карної зони воротарем Яном Облаком могло закінчитися пропущеним м’ячем для гостей. Дієго Коста поборовся і обійшов двох захисників та вийшов на ворота Оспіни. Удар з гострого кута виявився неточним. Також Коке відзначився гострим ударом з-за меж карного майданчику — трохи не вистачило аби вразити дальній нижній кут.
Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося в компенсований арбітром час до першого тайму. Саме тоді Беллерін запустив за спину Дієго Косту і іспанець вразив володіння Оспіни — 1:0.
Таким чином з перемогою 2:1 за підсумками двох баталій перепустку до фіналу одержали гравців “Атлетіко”.
Додамо також, фінальне протистояння турніру відбудеться 16-го травня у Ліоні.