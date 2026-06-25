"АТЕШ" провел разведку объектов космической связи российских войск в оккупированном Крыму

Представители партизанского движения «АТЕШ» заявили о проведении разведки трех объектов военной инфраструктуры России на временно оккупированном западе Крыма. Собранные материалы уже переданы Силам обороны Украины, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, разведка была проведена в районах Заозерного и Витино. Все три объекта связаны с воинской частью №81415 – Центром дальней космической связи НИП-16 и 40-м отдельным командно-измерительным комплексом.

В «АТЕШ» отметили, что агентам удалось зафиксировать объекты, несмотря на плотное видеонаблюдение и присутствие российских военных.

Данные переданы Силам обороны Украины

По информации партизан, наиболее защищенным является объект в Витино, где зафиксирована усиленная охрана, большое количество военнослужащих и строгий пропускной режим.

В движении отмечают, что НИП-16 используется для управления российскими военными спутниками, в частности системами разведки, навигации и связи, а командно-измерительный комплекс обеспечивает контроль и координацию их работы. По словам представителей «АТЕШ», все собранные фото-, видеоматериалы и координаты объектов переданы украинским военным.

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