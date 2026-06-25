"АТЕШ" провел разведку объектов космической связи российских войск в оккупированном Крыму

$44.880.0351.100.31
ukenru
00:35 • 11642 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 30178 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 47516 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
24 июня, 18:59 • 28504 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 39740 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
24 июня, 16:54 • 25475 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
24 июня, 16:37 • 20875 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
24 июня, 15:33 • 17428 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 18262 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
24 июня, 12:24 • 38534 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
58%
747мм
Популярные новости
Операция по Крыму четко просчитана, Украина рассчитывает на поддержку партнеров - Зеленский24 июня, 19:18 • 7202 просмотра
Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"24 июня, 20:49 • 10371 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 13946 просмотра
После гибели двух сотрудников в Херсонской области NPA приостановила разминирование в Украине24 июня, 21:38 • 9066 просмотра
В Крыму массированная атака на Симферополь и Севастополь, сообщают об ударах по Таврической ТЭСVideo01:05 • 14507 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 39754 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 33728 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 38541 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 37927 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 50839 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 14286 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 28022 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 78071 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 80810 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 96964 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

"АТЕШ" провел разведку объектов космической связи российских войск в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Представители "АТЕШ" провели разведку трех объектов военной инфраструктуры РФ на западе Крыма. Собранные материалы переданы Силам обороны Украины.

"АТЕШ" провел разведку объектов космической связи российских войск в оккупированном Крыму

Представители партизанского движения «АТЕШ» заявили о проведении разведки трех объектов военной инфраструктуры России на временно оккупированном западе Крыма. Собранные материалы уже переданы Силам обороны Украины, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, разведка была проведена в районах Заозерного и Витино. Все три объекта связаны с воинской частью №81415 – Центром дальней космической связи НИП-16 и 40-м отдельным командно-измерительным комплексом.

В «АТЕШ» отметили, что агентам удалось зафиксировать объекты, несмотря на плотное видеонаблюдение и присутствие российских военных.

Данные переданы Силам обороны Украины

По информации партизан, наиболее защищенным является объект в Витино, где зафиксирована усиленная охрана, большое количество военнослужащих и строгий пропускной режим.

В движении отмечают, что НИП-16 используется для управления российскими военными спутниками, в частности системами разведки, навигации и связи, а командно-измерительный комплекс обеспечивает контроль и координацию их работы. По словам представителей «АТЕШ», все собранные фото-, видеоматериалы и координаты объектов переданы украинским военным.

Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ24.06.26, 07:59 • 29697 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Крым
Украина