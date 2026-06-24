Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ

Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность возобновления железнодорожных перевозок топлива через Керченский мост из-за проблем с обеспечением полуострова горючим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

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По данным агентов движения, вопрос обсуждается в оперативном штабе оккупационной администрации Крыма. Причиной стали серьезные трудности с поставками горюче-смазочных материалов после ударов Сил обороны Украины по паромной инфраструктуре в Керчи и порту "Кавказ".

Оккупанты потеряли часть маршрутов поставок

В "АТЕШ" отмечают, что возможности доставки топлива через Керченский пролив существенно сократились. Кроме того, все более сложной становится логистика через так называемый сухопутный коридор на оккупированных территориях юга Украины.

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По информации партизан, российские военные признают, что основные маршруты поставок находятся под постоянным огневым контролем украинских беспилотников. Это делает транспортировку топлива медленной, сложной и рискованной.

Керченский мост ранее считали слишком опасным

В движении напомнили, что после ударов по Керченскому мосту в 2022, 2023 и 2025 годах российские власти фактически отказались от перевозки топлива через эту переправу. Из-за повреждений и эксплуатационных ограничений маршрут считался слишком опасным для цистерн с топливом.

По оценке "АТЕШ", ныне оккупанты вынуждены рассматривать использование Керченского моста как одного из последних относительно надежных путей поставки топлива после потери значительной части возможностей паромного сообщения и усложнения логистики через оккупированные территории.

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