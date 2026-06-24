Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ

$44.910.0051.410.05
ukenru
23 июня, 14:12 • 32246 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 66994 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 55265 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 40733 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 45240 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 28692 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 38572 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 94396 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 58383 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54710 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1.9м/с
53%
749мм
Популярные новости
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT23 июня, 20:21 • 11026 просмотра
Мужчину со сломанными ребрами и отца ребенка-инвалида удерживали в ТЦК – Лубинец23 июня, 20:47 • 13017 просмотра
Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной23:38 • 15684 просмотра
В Германии из-за сбоя в IT-системе на несколько часов полностью остановили движение поездов00:17 • 7668 просмотра
В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ01:25 • 13387 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 32258 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 67011 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 55277 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 37203 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 52819 просмотра
Актуальные люди
Ким Чен Ын
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Северная Корея
Желтое море
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 55239 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 58971 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 76631 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 79403 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 95036 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Из-за ударов Сил обороны Украины по паромной инфраструктуре оккупанты потеряли часть маршрутов поставки топлива. Рассматривается восстановление железнодорожных перевозок через Керченский мост.

Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ

Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность возобновления железнодорожных перевозок топлива через Керченский мост из-за проблем с обеспечением полуострова горючим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Подробности

По данным агентов движения, вопрос обсуждается в оперативном штабе оккупационной администрации Крыма. Причиной стали серьезные трудности с поставками горюче-смазочных материалов после ударов Сил обороны Украины по паромной инфраструктуре в Керчи и порту "Кавказ".

Оккупанты потеряли часть маршрутов поставок

В "АТЕШ" отмечают, что возможности доставки топлива через Керченский пролив существенно сократились. Кроме того, все более сложной становится логистика через так называемый сухопутный коридор на оккупированных территориях юга Украины.

После атак без света осталась почти половина оккупированного Крыма23.06.26, 23:59 • 4596 просмотров

По информации партизан, российские военные признают, что основные маршруты поставок находятся под постоянным огневым контролем украинских беспилотников. Это делает транспортировку топлива медленной, сложной и рискованной.

Керченский мост ранее считали слишком опасным

В движении напомнили, что после ударов по Керченскому мосту в 2022, 2023 и 2025 годах российские власти фактически отказались от перевозки топлива через эту переправу. Из-за повреждений и эксплуатационных ограничений маршрут считался слишком опасным для цистерн с топливом.

По оценке "АТЕШ", ныне оккупанты вынуждены рассматривать использование Керченского моста как одного из последних относительно надежных путей поставки топлива после потери значительной части возможностей паромного сообщения и усложнения логистики через оккупированные территории.

После ночной атаки в Крыму и порту "Кавказ" зафиксировали несколько очагов пожара23.06.26, 07:00 • 23315 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине