"АТЭШ" получил новые разведданные о штабе армии рф в Севастополе: что известно

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  35295 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  75233 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  88276 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  124701 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  194631 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  183979 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  203028 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  195290 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  177837 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  158963 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188352 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  164866 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164345 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169936 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  37683 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
atesh-poluchil-novie-razveddannie-o-shtabe-armii-rf-v-sevastopole-chto-izvestno

"АТЭШ" получил новые разведданные о штабе армии рф в Севастополе: что известно

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 16:14  •  6037 просмотра

Read in English

ATES сообщила о разведке штаба российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе, Крым, отметив высокий уровень безопасности и активности, а также трудности с ротацией войск и внутреннее недовольство среди личного состава.

Движение "АТЕШ" сообщило, что разведало штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты рф во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру, пишет УНН.

Наш агент провел разведку штаба и самой воинской части 13 140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе. Активность личного состава высокая как возле воинской части, так и возле нее. Также большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники, а также гражданской принадлежит оккупантам,

- говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что этот объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру. Именно подразделения 810-й бригады войск россии понесли значительные потери во время войны против Украины.

По информации источников подполья в бригаде, после начала украинского наступления на левобережье Херсонской области в бригаде наблюдается большое количество 200-х и 300-х. Тогда как командование не справляется с доукомплектацией подразделения и не может провести запланированную ротацию, что приводит к недовольству среди рядового состава и отказу участвовать в боевых действиях.

"Атеш" отметил, что проводит разведку всех военных объектов российских войск и передает собранную информацию Силам обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЭШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Война
"АТЕШ" отримав нові розвіддані про штаб армії рф у Севастополі: що відомо
"ATES received new intelligence about the Russian army headquarters in Sevastopol: what is known
Новости по теме

"АТЭШ" получил новые разведданные о штабе армии рф в Севастополе: что известно

ATES сообщила о разведке штаба российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе, Крым, отметив высокий уровень безопасности и активности, а также трудности с ротацией войск и внутреннее недовольство среди личного состава.

Война •   •  6037 просмотра
"АТЭШ" получил новые разведданные о штабе армии рф в Севастополе: что известно

Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января

Соломенский районный суд Киева арестовал бывшего генерального директора "Мотор Сичи" Богуслаева и его соратника Дзюбу до 5 января 2024 года по обвинениям, в частности в сотрудничестве с россией. Слушание по их делу назначено на 25 декабря 2023 года.

Криминал и ЧП •   •  4433 просмотра
Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей до 5 января

Украина в ноябре привлекла от партнеров 2 миллиарда долларов бюджетной поддержки

В ноябре 2023 года государственный бюджет Украины получил 2 миллиарда долларов из международных источников, включая ЕС, Великобританию и Всемирный банк, для бюджетной поддержки и финансовой помощи.

Экономика •   •  5921 просмотра
Украина в ноябре привлекла от партнеров 2 миллиарда долларов бюджетной поддержки

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Главную елку и игрушки хотят выставить на продажу, а вырученные средства будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины. Тематику новогоднего праздника держат в секрете, но известно, что елку украсит тризуб.

Общество •   •  35295 просмотра
Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская

Первая украинская Книжная полка в Латинской Америке была открыта во время Международной книжной ярмарки в Гвадалахаре в Мексике. Украину на мероприятии представляла Елена Зеленская-она призвала узнавать о борьбе, которую сейчас ведет ее страна, и также вспомнила, что Украину должна была представлять 37-летняя писательница Виктория Амелина, трагически погибшая в Донецкой области, в результате российской атаки.

Культура •   •  9347 просмотра
В Мексике появилась украинская книжная полка - культурное событие поддержала Елена Зеленская

россияне обстреляли Тягинку на Херсонщине: три человека пострадали

Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, а две женщины - ранения средней тяжести.

Война •   •  18187 просмотра
россияне обстреляли Тягинку на Херсонщине: три человека пострадали

Развели костер рядом с боеприпасами: в рф погибло 10 военных, еще 15 - пострадали

Взрыв на ростовском полигоне, вызванный пожаром возле боеприпасов, унес жизни 10 российских военнослужащих, 15 получили ранения.

Война •   •  20114 просмотра
Развели костер рядом с боеприпасами: в рф погибло 10 военных, еще 15 - пострадали

Бывший министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг умер в возрасте 70 лет

Алистер Дарлинг, бывший министр финансов Великобритании, умер в возрасте 70 лет после непродолжительного пребывания в больнице. Он был удостоен чести руководить Британией во время финансового кризиса 2008 года.

Политика •   •  18344 просмотра
Бывший министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг умер в возрасте 70 лет

Венгрия отказывается поддерживать переговоры о вступлении и изменения в бюджет ЕС по 50 млрд евро для Украины

Будапешт объявил, что не будет поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС или поправки в бюджет ЕС, предлагающие помощь Украине в 50 миллиардов евро. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гуляш ссылается на удержание ЕС средств Венгрии и считает предложение Украины о переговорах преждевременным

Политика •   •  19005 просмотра
Венгрия отказывается поддерживать переговоры о вступлении и изменения в бюджет ЕС по 50 млрд евро для Украины

Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме, в результате которой погибли трое и были ранены шесть человек, теракт совершили два брата, связанные с группировкой. Нападение было ответом на действия Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  14442 просмотра
Боевики ХАМАС взяли на себя ответственность за теракт в Иерусалиме