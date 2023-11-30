"АТЭШ" получил новые разведданные о штабе армии рф в Севастополе: что известно

Движение "АТЕШ" сообщило, что разведало штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты рф во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру, пишет УНН.

Наш агент провел разведку штаба и самой воинской части 13 140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе. Активность личного состава высокая как возле воинской части, так и возле нее. Также большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники, а также гражданской принадлежит оккупантам, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что этот объект хорошо охраняется, есть двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, усиленные патрули на КПП и по периметру. Именно подразделения 810-й бригады войск россии понесли значительные потери во время войны против Украины.

По информации источников подполья в бригаде, после начала украинского наступления на левобережье Херсонской области в бригаде наблюдается большое количество 200-х и 300-х. Тогда как командование не справляется с доукомплектацией подразделения и не может провести запланированную ротацию, что приводит к недовольству среди рядового состава и отказу участвовать в боевых действиях.

"Атеш" отметил, что проводит разведку всех военных объектов российских войск и передает собранную информацию Силам обороны.

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