Атташе посольства США поздравил нового командующего ССО Доманского

"Мы имели честь сотрудничать с генерал-лейтенантом Лунёвым в течение последних четырех лет. Желаем успехов ему на новой должности. Я также хочу поздравить полковника Доманского с назначением его на должность командующего Сил специальных операций. Мы надеемся на сотрудничество с ним в поддержке реформ в области обороны и взаимодействия с НАТО", - заявили в посольстве.

В то же время, на официальных порталах информация о назначении Доманского отсутствует, как и на сайте Минобороны. В пресс-службе ССО на вопрос УНН о назначении заявили, что не могут комментировать эту информацию.

"Мы еще не видели ни одного указа, поэтому по этому поводу никаких комментариев нет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в января 2016 года Командующим Сил специальных операций назначен генерал-майор Игорь Лунев.

Hear from US Embassy Kyiv's Defense Attaché about how the US -Ukraine defense partnership is advancing, even during the # COVID19 pandemic. pic.twitter.com/P247TooPSj

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 23, 2020