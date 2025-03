Аташе посольства США привітав нового командувача ССО Доманського

"Ми мали честь співпрацювати з генералом-лейтенантом Луньовим протягом останніх чотирьох років. Бажаємо успіхів йому на новій посаді. Я також хочу привітати полковника Доманського з призначенням його на посаду командувача Сил спеціальних операцій. Ми сподіваємось на співпрацю з ним у підтримці реформ у галузі оборони та взаємодії з НАТО", - заявили у посольстві.

У той же час, на офіційних порталах інформація про призначення Доманського відсутня, як і на сайті Міноборони. У пресслужбі ССО на питання УНН щодо призначення заявили, що не можуть коментувати цю інформацію.

"Ми ще не бачили жодного указу, тож з цього приводу жодних коментарів немає", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у січні 2016 року Командувачем Сил спеціальних операцій призначений генерал-майор Ігор Луньов.

Hear from U.S. Embassy Kyiv's Defense Attaché about how the U.S.-Ukraine defense partnership is advancing, even during the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/P247TooPSj

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 23, 2020