Starlink Илона Маска установили в Белом доме, несмотря на риски: в службе безопасности забили тревогу

Команда Илона Маска в Департаменте эффективности правительства США (DOGE) и его сторонники в администрации президента Дональда Трампа проигнорировали обеспокоенность экспертов Белого дома по коммуникациям, обеспокоенных потенциальными нарушениями безопасности после установки интернет-терминала Starlink на их территории. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех людей, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

По словам собеседников издания, руководители коммуникационных систем Белого дома даже не были предупреждены, когда в феврале представители Министерства энергетики США вышли на крышу соседнего здания, чтобы поставить терминал, соединяющий пользователей комплекса со спутниками Starlink компании SpaceX Маска.

Руководители систем Белого дома не имели возможности контролировать такие соединения, поэтому не могли гарантировать, что конфиденциальная информация не будет утекать или что хакеры не проникнут в сеть - цитирует СМИ источники.

Отмечается, что пока неизвестно, до сих пор ли терминал на крыше установлен и изменится ли что-то после того, как Маск перестал работать с правительством. По словам источников, в феврале на телефонах в Белом доме появилась сеть Wi-Fi "Starlink Guest", которая запрашивает только пароль, без имени пользователя или других способов проверки. На этой неделе эта сеть все еще появлялась на телефонах посетителей Белого дома.

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Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента США.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Илон Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна".

В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичной ссоры между Трампом и Маском.

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