Starlink Ілона Маска встановили в Білому домі попри ризики: у службі безпеки забили на сполох

Команда Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду США (DOGE) та його прибічники в адміністрації президента Дональда Трампа проігнорували занепокоєння експертів Білого дому з комунікацій, стурбованих потенційними порушеннями безпеки після встановлення інтернет-терміналу Starlink на їхній території. Про повідомляє The Washington Post із посиланням на трьох людей, знайомих із цим питанням, інформує УНН.

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За словами співбесідників видання, керівники комунікаційних систем Білого дому навіть не були попереджені, коли в лютому представники Міністерства енергетики США вийшли на дах сусідньої будівлі, щоб поставити термінал, який з’єднує користувачів комплексу з супутниками Starlink компанії SpaceX Маска.

Керівники систем Білого дому не мали можливості контролювати такі з’єднання, тож не могли гарантувати, що конфіденційна інформація не витікатиме або що хакери не проникнуть у мережу - цитує ЗМІ джерела.

Зазначається, що наразі невідомо, чи досі термінал на даху встановлений і чи щось зміниться після того, як Маск перестав працювати з урядом. За словами джерел, у лютому на телефонах у Білому домі з’явилася мережа Wi-Fi "Starlink Guest", яка запитує лише пароль, без імені користувача чи інших способів перевірки. Цього тижня ця мережа все ще з’являлася на телефонах відвідувачів Білого дому.

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Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента США.

Трамп заявив, що Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Ілон Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Маск заявив, що "час скинути дійсно велику бомбу" та звинуватив президента США Дональда Трампа, що той фігурує в "файлах Епштейна".

У четвер акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між Трампом та Маском.

В Ілона Маска "зник" пост про Дональда Трампа у "файлах Епштейна"