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Атаковали в четыре волны: россияне в украинской форме пытались прорвать оборону под Купянском

Атаковали в четыре волны: россияне в украинской форме пытались прорвать оборону под Купянском

Киев  •  УНН

 • 5881 просмотра

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Оккупанты предприняли попытку прорыва обороны на Купянском направлении четырьмя волнами с использованием 15 единиц техники. Часть российских солдат была переодета в форму ВСУ, все атаки отбиты.

российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Генштабе и добавили, что украинские защитники остановили врага, передает УНН.

"Сегодня, начиная с 14.30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77", - говорится в сообщении. 

В Генштабе отметили, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

"Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА.

156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб13 нояб. 2024, 00:20 • 57908 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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