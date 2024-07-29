Вражеские силы несколько раз атаковали Днепропетровщину, в результате чего вспыхнула сухая трава и был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Прошлой ночью украинские защитники уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Днепропетровской областью, в том числе один разведывательный и пять «Шахедов». Подразделение ПвК «Восток» также сбило ракету, обломки которой повредили две хозяйственные постройки и вызвали возгорание сухой травы.

Вечером террористы атаковали Никопольщину, используя БпЛА и тяжелую артиллерию для обстрела Марганецкой и Червоногригорьевской громад. В результате обстрелов повреждены частный дом, четыре теплицы и пять хозяйственных построек.

Кроме того, утром захватчики направили дроны-камикадзе на Покровскую громаду. К счастью, везде обошлось без пострадавших.

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи