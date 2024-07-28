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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 июля 2024, 06:52  •  102185 просмотра

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25 июля 2024, 16:28  •  102423 просмотра

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Истребители F-16 вряд ли будут иметь немедленное влияние на поле боя в Украине - Washington Post

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