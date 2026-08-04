Атака РФ повредила склад Millennium под Днепром - возможны перебои с поставками шоколада
Киев • УНН
В результате российской атаки ночью 4 августа поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium. Компания предупредила о временных перебоях с поставками отдельных позиций.
Из-за российской атаки в ночь с 3 на 4 августа был сильно повреждён складской комплекс с продукцией шоколада Millennium в Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост компании в Facebook.
Детали
Украинцев предупредили, что из-за потери части готовой продукции возможны временные перебои с поставками отдельных позиций.
Но для нас самое главное, что люди в безопасности. Нам особенно обидно за то, что мы с заботой готовили к отправке для наших покупателей и партнёров. Мы уже работаем над восстановлением. Благодарим за поддержку, доверие и понимание
рф атаковала склады с продуктами в Днепре, возник пожар03.08.26, 16:37 • 2689 просмотров