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Атака рф на село Гроза: полиция идентифицировала 49 тел

Атака рф на село Гроза: полиция идентифицировала 49 тел

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. После удара российских войск по магазину и кафе в селе Гроза в Харьковской области полиции удалось идентифицировать 49 тел. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, пишет УНН.

Детали

По словам Тимошко, все еще продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза после удара россии по магазину и кафе. 

Цитата

"Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими 5 человек", - сообщил Тимошко.

Напомним

5 октября днем россияне ударили по магазину и кафе в селе Гроза Купянского района. В кафе на поминки по погибшему односельчанину собрались до 60 местных жителей. Взрослые и дети, женщины и мужчины. Около 13:30 в заведение прилетела российская ракета. Здание рухнуло. Люди оказались под завалами.

Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза в Харьковской области 5 октября количество погибших достигло 52 человек.

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