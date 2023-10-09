Атака рф на село Гроза: поліція ідентифікувала 49 тіл

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За словами Тимошка, усе ще триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза після удару росії по магазину і кафе.

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"Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб", - повідомив Тимошко.

Нагадаємо

5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.

Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня кількість загиблих сягнула 52 осіб.

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