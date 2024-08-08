Атака рф на Селидово: количество раненых возросло до 11

В Селидово, что в Донецкой области, возросло количество раненых в результате атаки рф. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"По состоянию на 21:30 известно о 2 погибших и 11 раненых. Среди раненых - ребенок 2019-го года рождения", - сообщил Филашкин.

По его словам, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

На месте работают все ответственные службы.

Ранее

российские войска атаковали Селидово в Донецкой области планерной авиабомбой. В результате обстрела погибли 2 человека, 7 ранены, повреждены 2 многоэтажки и админздание. Это вторая смертоносная атака на гражданских за день.