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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Селидово: количество раненых возросло до 11

Атака рф на Селидово: количество раненых возросло до 11

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 18:52  •  24268 просмотра

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В результате российской атаки на Селидово Донецкой области погибли 2 человека, ранены 11, среди которых ребенок. Повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

В Селидово, что в Донецкой области, возросло количество раненых в результате атаки рф. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"По состоянию на 21:30 известно о 2 погибших и 11 раненых. Среди раненых - ребенок 2019-го года рождения", - сообщил Филашкин.

По его словам, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

На месте работают все ответственные службы.

Ранее

российские войска атаковали Селидово в Донецкой области планерной авиабомбой. В результате обстрела погибли 2 человека, 7 ранены, повреждены 2 многоэтажки и админздание. Это вторая смертоносная атака на гражданских за день.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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