Атака рф на Львовщину: предварительно, без жертв и пострадавших

Во Львовской области, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате массированной ракетно-дроновой атаки нет, ситуация с электроснабжением стабилизирована, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

Как указал Козицкий, во время утренней воздушной тревоги враг нанес массированный удар по территории Львовской области. Были атакованы несколько энергетических объектов. Как следствие возникли временные перебои с электроснабжением во Львове и области.

По состоянию на этот час ситуацию удалось стабилизировать. Энергетики работают над восстановлением питания. На местах дежурят ГСЧС и правоохранители. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших - написал Козицкий в Telegram.

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