На Львовщине зафиксировано попадание: львовян предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

Вследствие попадания во Львовской области в областном центре могут возникнуть перебои с водоснабжением и электроснабжением. В самом же Львове попадания не зафиксированы, сообщил мэр Андрей Садовый, передает УНН.

Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии - написал Садовый.

По словам мэра, попаданий по городу на эту минуту не фиксируем.

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