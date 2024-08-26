На Львовщине зафиксировано попадание: львовян предупредили о возможных перебоях с водоснабжением
Киев • УНН
Из-за попадания во Львовской области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением и электроэнергией. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в самом городе попаданий не зафиксировано.
Вследствие попадания во Львовской области в областном центре могут возникнуть перебои с водоснабжением и электроснабжением. В самом же Львове попадания не зафиксированы, сообщил мэр Андрей Садовый, передает УНН.
Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии
По словам мэра, попаданий по городу на эту минуту не фиксируем.
Дополнение
рф массированно атакует Украину. Взрывы слышали в Киеве, Харькове, Виннице, и Кривом Роге.
У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26 августа 2024, 07:07 • 15511 просмотров